Ισπανία – Κροατία: O Λαμίν Γιαμάλ έγραψε ιστορία και έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε Euro

Ο Λαμίν Γιαμάλ έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση Ισπανία – Κροατία, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής έγινε ο νεότερος που αγωνίζεται σε τελική φάση Euro.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα στον αγώνα Ισπανία – Κροατία για τον δεύτερο όμιλο του Euro 2024 να «σπάει» όλα τα ρεκόρ.

Και αυτό διότι στα 16 του χρόνια, ο Γιαμάλ θα γίνει ο πιο νέος παίκτης στην ιστορία των Euro που αγωνίζεται σε παιχνίδι της τελικής φάσης.

Το παιδί θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου με αυτό τον τρόπο θα φτάσει σε ένα ιστορικό ρεκόρ, με τον ίδιο να δείχνει πως το μέλλον για τον ίδιο είναι λαμπρό.

16 – At 16 years and 338 days, Spain’s Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O