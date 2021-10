Ένα σπάνιο και κωμικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες (21/10) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις Κάουνας με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague, αφού ένας εκ των διαιτητών της αναμέτρησης χαστούκισε κατά λάθος τον προπονητή των Βαυαρών, Αντρέα Τρινκιέρι.

Θύμα του Ιταλού διαιτητή, Λεάντρο Λεσκάνο, έπεσε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας και νυν προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την Euroleague, έφαγε από το πουθενά μία… αδέσποτη, αφού βρέθηκε τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο! Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του ματς και ενώ η μπάλα πέρασε εκτός γραμμών, ο ρέφερι έκανε το χαρακτηριστικό νόημα μετά την επαναφορά της μπάλας, αλλά το χέρι του χτύπησε τον Ιταλό προπονητή των Βαυαρών στο πρόσωπο, προσφέροντας ένα σπάνιο στιγμιότυπο και προκαλώντας τη μικρή διακοπή του ματς.

