Ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ της Euroleague έγραψε ότι ο Τζόφρι Λοβέρν της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι πιθανό να χάσει τη σεζόν και ο Γάλλος σέντερ έσπευσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

Ο Λοβέρν διέψευσε το σχετικό ρεπορτάζ και έκανε λόγο για λανθασμένες πληροφορίες, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός του τον ενημέρωσε ότι θα χάσει το πολύ τους επόμενους δύο μήνες.

«Ντόνατας (σ.σ. ο Λιθουανός ρεπόρτερ), σε παρακαλώ, μην διασπείρεις λανθασμένες πληροφορίες. Θα μείνω εκτός δράσης για 4-8 εβδομάδες το πολύ. Σύμφωνα με τον σημαντικότερο γιατρό με ειδίκευση στην αποκατάσταση ώμων στην Ευρώπη», έγραψε χαρακτηριστικά ο σέντερ της Ζαλγκίρις Κάουνας, απαντώντας στο tweet του Ντόνατας Ουρμπάνας.

Donatas,please, don’t share wrong information… I am out for 4 to 8 weeks maximum (coming from the biggest shoulder specialist in Europe).