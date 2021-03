Πολυτιμότερος παίκτης της 30ης αγωνιστικής της Euroleague αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Άλμπα κι αναδείχθηκε MVP της εβδομάδας.

Ο Βούλγαρος πέτυχε 31 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη μέσα στο Βερολίνο επί της Άλμπα.

Ο 25χρονος συγκέντρωσε 41 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, μία εξαιρετική επίδοση που στάθηκε αρκετή για να του χαρίσει το βραβείο.

Sasha Vezenkov was simply unplayable on Thursday night, as he picked up MVP of the week 👏 pic.twitter.com/3VYJzvSajV