Η Euroleague αναγκάστηκε να διακόψει την περασμένη σεζόν λόγω κορονοϊού και πλέον αναζητούνται λύσεις για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή εξέλιξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τις πτήσεις από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, αφού η Euroleague διαθέτει πολλές ομάδες σε απομακρυσμένες περιοχές και με διαφορετικά μέτρα για τον κορονοϊού η κάθε μία.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Sportando όμως, ο Τζόρντι Μπερτομέου έχει ήδη ενημερώσει την Ένωση Παικτών για την πρόθεσή του σε αυτό το ζήτημα, κάνοντας λόγο για κυβερνητική εντολή από κάθε χώρα, για ξεχωριστές πτήσεις των ομάδων, ώστε να μη χρειάζεται να μπουν οι ομάδες σε καραντίνα, πριν δώσουν κάθε αγώνα.

ELPA sent message to EuroLeague players:



-In mid-September EL will conduct detailed analysis of all markets where teams play & assess situation for each club. Together with clubs they will create exact rules &protocols in case of possible re-locations and re-scheduling of games