Η Euroleague εξέδωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (28.04) ανακοίνωση για τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν (game 2 για τα playoffs της διοργάνωσης) και ενημέρωσε πως το ματς κατακυρώθηκε στους Σέρβους.

Ρεάλ Μαδρίτης και Παρτιζάν κατάφεραν να σοκάρουν το χώρο του μπάσκετ, με τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν μεταξύ των παικτών, 1’40’’ πριν το φινάλε.

Όλα ξεκίνησαν από το σκληρό φάουλ του Γιουλ στον Πάντερ, με τον γκαρντ της Παρτιζάν να “απαντάει” ξεκινώντας ένα αδιανόητο επεισόδιο μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Ενεπλάκησαν σχεδόν όλοι στη σύρραξη, είτε για να συμμετάσχουν, είτε για να χωρίσουν κόσμο.

Μέχρι εκείνο το σημείο πάντως η Παρτιζάν έκανε περίπατο, επικρατώντας με 80-95, με τους διαιτητές να λήγουν πρόωρα το ματς. Τα χαράματα της Παρασκευής, η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωσε για την αναμέτρηση, και ενημέρωσε πως το Ρεάλ – Παρτιζάν ολοκληρώθηκε στο 1’.40’’πριν το τέλος αφού καμία ομάδα δεν είχε τον απαιτούμενο αριθμό παικτών για να συνεχιστεί η αναμέτρηση, οπότε αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία προηγούνταν 95-80, κερδίζει το ματς για το 0-2 στη σειρά.

Παράλληλα, αναφέρεται πως ο ανεξάρτητος δικαστής της Ευρωλίγκας θα ανακοινώσει τις ποινές για τους εμπλεκόμενους μέσα στη μέρα, ενώ η Ευρωλίγκα καταδικάζει τις συμπλοκές μεταξύ των παικτών.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM