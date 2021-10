Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλό ματς στη Βιτόρια, αλλά δεν βρήκε ποτέ λύση στα ριμπάουντ και η Μπασκόνια με 15 επιθετικά, κατάφερε να τον “λυγίσει” στο τέλος με 81-79 για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Οι “πράσινοι” είχαν κορυφαίο, αλλά και μοιραίο στην τελευταία επίθεση, τον αρχηγό τους, Ιωάννη Παπαπέτρου (22 πόντους, 4 ασίστ), ενώ μεγάλο ματς έκανε στο φινάλε ο Μέικον με συνεχόμενους πόντους. Οι Βάσκοι σκόραραν όμως σχεδόν αποκλειστικά με βολές μετά από δεύτερες επιθέσεις και πήραν έτσι την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-0, αλλά μετά από ένα τάιμ άουτ του Πρίφτη βελτίωσε την εικόνα του στην επίθεση, με τους Μέικον και Νέντοβιτς να είναι εύστοχοι και από μακριά. Οι Βάσκοι “χτύπησαν” όμως τους “πράσινους” στο ριμπάουντ και ανανεώνοντας διαρκώς τις επιθέσεις τους διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το 15-12. Ένα 5-0 σερί για το Τριφύλλι με πρωταγωνιστή τον Πέρι όμως, έφερε τους φιλοξενούμενους με προβάδισμα στο τέλος του 10λέπτου, 15-17.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, με τον Σεντεκέρσκις να δίνει λύσεις σε άμυνα και επίθεση για την Μπασκόνια, αλλά τον Παναθηναϊκό να βάζει σχεδόν όλους τους παίκτες του στο ρυθμό του αγώνα. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν μάλιστα με 35-34, αλλά ένα 6-0 των γηπεδούχων με buzzer beater στο φινάλε του ημιχρόνου “έγραψε” το 40-35.

BUZZER BEATER to end the first half! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xX8ldCDbu8