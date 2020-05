Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μία εξαιρετική πρώτη χρονιά στην Ευρώπη και τη Euroleague και η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να του προσέφερε νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του Ελληνοαμερικανού γκαρντ και Μακάμπι Τελ Αβίβ ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Ντόρσεϊ με καλύτερους όρους για τον παίκτη.

Σύμφωνα με το νέο του συμβόλαιο, ο Ντόρσεϊ έχει όμως τη δυνατότητα να φύγει και για το NBA, σε περίπτωση που εμφανιστεί μια καλή πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σημειώνεται άλλωστε ότι ο νεαρός γκαρντ είχε αγωνιστεί βασικός την πρώτη του χρονιά στους Ατλάντα Χοκς. Στη Euroleague είχε 9,9 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,0 κλέψιμο.

