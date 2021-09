Η Euroleague της σεζόν 2021-22 ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου, με τους παίκτες να επιστρέφουν στα παρκέ, έχοντας πια οπαδούς και σε όλα τα γήπεδα.

Πριν ξεκινήσουν πάντως οι επίσημες υποχρεώσεις τους, οι πρωταγωνιστές του κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του μπάσκετ, πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντηση της Ένωσής τους, ELPA.

Σε αυτή υπήρξε και αλλαγή στην ηγεσία, με τον Τζίτζι Ντατόμε της Αρμάνι Μιλάνο να δίνει τη θέση του στον Τόκο Σενγκέλια της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο οποίος και εκλέχτηκε ως νέος πρόεδρος της ομάδας.

📢 ELPA held its annual General Assembly yesterday in Barcelona.



An emotional moment as @GigiDatome’s term of ELPA President came to an end. @TokoShengelia23 was elected as ELPA’s new President. #ELPlayers #ELPA pic.twitter.com/AcUXAqOCdQ