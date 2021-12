Αναλυτής της Euroleague κατέγραψε τα στοιχεία από τις παρεμβάσεις των προπονητών στους αγώνες της διοργάνωσης και έδειξε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Δημήτρης Πρίφτης βρίσκονται στα δύο άκρα.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού έχει πάρει τα λιγότερα τάιμ άουτ μέχρι στιγμής, την ώρα που ο ομόλογός του στον Παναθηναϊκό έχει φωνάξει τους παίκτες του στον πάγκο περισσότερες φορές από κάθε άλλο προπονητή, με μικρή διαφορά από τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους Σάσα Τζόρτζεβιτς και Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Όσον αφορά τις αλλαγές του δε στους αγώνες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κάνει και πάλι τις λιγότερες από όλους τους αντιπάλους του, αλλά κοντά του σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Δημήτρης Πρίφτης. Αντίθετα, τις περισσότερες αλλαγές έχει κάνει μακράν ο Σαρούνα Γιασικεβίτσιους στην Μπαρτσελόνα.

Average timeouts taken and substitutions made by coach after 2021-22 #EuroLeague Regular Season Round 16. pic.twitter.com/PmlVdiAUyc