Ο Μίλερ ΜαΚιντάιρ έκανε το κάρφωμα της χρονιάς στη φετινή Euroleague, με τον παίκτη της Μπασκόνια να σημειώνει ένα εκπληκτικό καλάθι απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα της 2ης περιόδου στο Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε, ο Μίλερ ΜαΚιντάιρ των γηπεδούχων πέτυχε το κάρφωμα της σεζόν στη Euroleague, κάνοντας του θεατές στην εξέδρα να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Συγκεκριμένα ο ΜαΚιντάιρ κατάφερε να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ της ομάδας του και με ένα εντυπωσιακό follow κάρφωμα έδωσε το προβάδισμα στους Ισπανούς, μια φάση η οποία έφερε τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση.

Μάλιστα ο ίδιος όπως είναι λογικό πανηγύρισε έξαλα το καλάθι που σημείωσε, αφού ο ΜαΚιντάιρ γνωρίζει καλύτερα από τον κάθε ένα την σημασία του.

Oh my DAYS @CMMPatience that was ridiculous, what a PUTBACK #MagicMoment I @Baskonia pic.twitter.com/3jDweeT8zq