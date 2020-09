Το ιστορικό “πεταχτάρι” του Γιώργου Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη το 2012, που χάρισε στον Ολυμπιακό τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, ψηφίστηκε ως η κορυφαία φάση της δεκαετίας στη Euroleague από τους φιλάθλους.

Το καλάθι του Πρίντεζη επιλέχθηκε από τους φιλάθλους ανάμεσα σε 100 φάσεις, με την διαδικασία της ψηφοφορίας να διαρκεί δύο μήνες, ενώ μία φάση του Δημήτρη Διαμαντίδη κόντρα στην Ρεάλ βρίσκεται στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας και το νικητήριο καλάθι του Ταϊρίς Ράις στον Τελικό του 2014 να βρίσκεται στη τρίτη θέση.

The Winner Of The Play Of The Decade as voted by the fans…



The 2012 title-winning shot by Georgios Printezis for @olympiacosbc was chosen as the iconic moment of the decade 👏#EuroLeague20 pic.twitter.com/HyxpN3XsFk