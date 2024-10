Euroleague: Ο Τι Τζέι Σορτς MVP της 5ης αγωνιστικής

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής στην Euroleague, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε την Παρί στη νίκη απέναντι στη Μονακό με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP για την 5η αγωνιστική στην Euroleague, παίρνοντας τον συγκεκριμένο τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε double-double με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ, και10 ασίστ, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) για να πάρει “σπίτι” το βραβείο του πολυτιμότερου της 5ης “στροφής” της διοργάνωσης.

TJ Shorts stays HOT



‘MVP of the Round’ goes to the @ParisBasketball dynamic guard who had a crazy statline in the French Derby



28 PTS | 10 AST | 38 PIR



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/duUnbYIA6g