O Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερο παίκτης (MVP) της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της regular season της Euroleague, παίρνοντας το συγκεκριμένο βραβείο για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός μήνα.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτισε την Παρασκευή (9/4) με νίκη την Euroleague, αφού επικράτησε της Χίμκι στο ΣΕΦ με 82-75. Ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε 20 πόντους (6/8 διπ., 1/3 τριπ., 5/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ranking 31 σε 30 λεπτά συμμετοχής και ήταν ο MVP του αγώνα, αλλά και της αγωνιστικής, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, με τον άσο του Ολυμπιακού να πετυχαίνει κάτι ανάλογο και στο ματς της 30ης αγωνιστική κόντρα στην ΆΛμπα, έχοντας τότε 31 πόντους και 10 ριμπάουντ.

The MVP Of The Week…



A STRONG display from Sasha Vezenkov! pic.twitter.com/y0beDaHGEW