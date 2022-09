Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας της Euroleague από τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα έστειλαν τις ευχές τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλαγή σελίδας στο τιμόνι της ηγεσίας της Euroleague, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να είναι ο νέος πρόεδρος της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζόρντι Μπερτομέου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της Euroleague, πολλές ομάδες της διοργάνωσης έσπευσαν να συγχαρούν τον νέο πρόεδρο, ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Άλλωστε, ο νυν πρόεδρος της Euroleague είχε αγωνιστεί για μια τετραετία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κατακτώντας, τρία πρωταθλήματα και δυο ευρωπαϊκά κύπελλα.

We wish Euroleague’s new president, Dejan Bodiroga and its new CEO, Marshall Glickman, all the best in their new duties.



Congratulations!#WeTheGreens #paobc #panathinaikos https://t.co/qf6SJmgwEF