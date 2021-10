Ένα σημαντικό καλάθι πέτυχε ο Γιώργος Πρίντεζης κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Άλμπα Βερολίνου, για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ξεπέρασε τους 3.500 πόντους στην Euroleague χάρη σε καλάθι που πέτυχε από ασίστ του Κώστα Σλούκα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειαζόταν επτά πόντους για να το πετύχει και σημείωσε συνολικά οκτώ, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα,για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Το φλότερ που πέτυχε διαμόρφωσε το 77-67 της… στιγμής. Θυμίζουμε ότι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης παραμένει ο θρυλικός Βασίλης Σπανούλης με 4.455 πόντους.

Milestone accomplished ✅ The @olympiacosbc legend Printezis surpasses 3500 points for his EuroLeague career #EveryGameMatters pic.twitter.com/jchg8Gzuzp

The bucket to surpass 3500 was of course a floater! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/c8u18vFIYU