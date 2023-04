Με τα αποτελέσματα στην 34η και τελευταία αγωνιστική, ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της σεζόν 2022-23 στη Euroleague και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα play off, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην πρώτη θέση της κατάταξης της Euroleague, αλλά απέναντί του θα βρει στα play off, μία “ισχυρή” ομάδα, τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη και των Νικ Καλάθη, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο, η οποία και κατέληξε στην 8η θέση, με κακή πορεία στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε θα “μονομαχήσουν” σε σειρά πέντε αγώνων, με τις τρεις νίκες να δίνουν την πρόκριση στο Final 4, το οποίο και θα διεξαχθεί φέτος στο Κάουνας της Λιθουανίας, το τριήμερο 19-21 Μαΐου. Στις 25 Απριλίου θα ξεκινήσουν τα play off για να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου.





Top seed @Olympiacos_BC (1st) will face @FBBasketbol (8th) for a spot at the #F4GLORY pic.twitter.com/b9pnJhHXX9