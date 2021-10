Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague. Μετά την ήττα στις λεπτομέρειες από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα γύρισε στο ΣΕΦ κι επικράτησε της Ζαλγκίρις με 83-68 για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε αγνώριστος στο πρώτο δεκάλεπτο και γενικότερα τα βρήκε… σκούρα στο πρώτο ημίχρονο (36-39), ωστόσο όταν σοβαρεύτηκε, “ποδοπάτησε” τη Ζαλγκίρις κι έφτασε δια περιπάτου στην τελική επικράτηση, ανεβαίνοντας στο 3-1. Στο 0-4 οι Λιθουανοί, οι οποίοι παρατάχθηκαν στο ΣΕΦ χωρίς τους Λοβέρν, Στρέλνιεκς και Γιανκούνας.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο μοιραίος της Βαρκελώνης, Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ μέτρησε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Βεζένκοφ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Μούντιε με 19 πόντους.

