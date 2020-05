H Euroleague αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Δευτέρα 25 Μαΐου το μέλλον της διοργάνωση, αλλά ο Τζόρντι Μπερτομέου έχει δεχθεί μεγάλη “πίεση” για την οριστική διακοπή της.

Με πολλές ομάδες να είναι ήδη αρνητικές, ήρθε και η απόφαση της Ένωσης Παικτών, να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Ισπανού παράγοντα για επανεκκίνηση της σεζόν, καθώς σε σχετική ανακοίνωσή τους, ανέφεραν την αντίθεσή τους σε μία τέτοια περίπτωση.

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του Spotando μάλιστα, η απόφαση των 36 παικτών που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη , μεταξύ των οποίων και οι Καλάθης, Σπανούλης και Βουγιούκας, Παπανικολάου, ήταν ομόφωνη, με άπαντες να συμφωνούν ότι είναι δύσκολο και επικίνδυνο να επιστρέψουν άμεσα στα παρκέ.

UPDATE: not majority but ALL the players that attended the conference call with EuroLeague UNANIMOUSLY said that they don’t want the season to resume.

Euroleague has been surprised by the players unanimous decision to not restart the season, I am told https://t.co/KjH9hEHGUt