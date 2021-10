Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με ανεπανάληπτο φινάλε, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με επί της Φενέρμπαχτσε και έκανε την πρώτη του νίκη στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έκαναν ανατροπή στο φινάλε του αγώνα, με πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Νέντοβιτς, αλλά ο Βέσελι φάνηκε να τους… σκοτώνει, πριν αλλάξουν τα δεδομένα δύο απίστευτα αντιαθλητικά φάουλ των Τούρκων στα τελευταία 11 δευτερόλεπτα.

Ο Σέρβος ήταν ψύχραιμος στο τέλος και με 11/11 βολές έφτασε τους 20 πόντους στην αναμέτρηση, ενώ κομβικός ήταν και ο Οκάρο Γουάιτ (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ) παρότι “χτυπήθηκε” από τα φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε “νευρικά” το παιχνίδι, με πεντάδα τους Μέικον, Σαντ Ρος, Παπαπέτρου, Γουάιτ και Φλόιντ, με αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε να πάρει το προβάδισμα στην αρχή, με τον Χένρι να έχει 8 πόντους στα πρώτα λεπτά. Ο Γουάιτ ανέβασε όμως στη συνέχεια την απόδοσή του σε άμυνα και επίθεση και το σκορ έγινε 13-8. Οι Τούρκοι “απάντησαν” με σερί 9-0 για να ολοκληρωθεί τελικά η περίοδος με 21-20 υπέρ τους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι “πράσινοι” εμφάνισαν κενά στην άμυνά τους, με τον Γουάιτ να είναι στον πάγκο με δύο γρήγορα φάουλ, αλλά κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκρο, με τον Πέρι να βρίσκει ρυθμό στην επίθεση και τον Έβανς να δίνει βοήθειες. Η Φενέρμπαχτσε ξέφυγε ξανά με 32-38 και 36-45, έχοντας τον Ντε Κολό ως πρωταγωνιστή, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να “τρέξει” ένα σερί 9-1 και με απίθανο buzzer beater του Παπαπέτρου να “κλείσει” το πρώτο ημίχρονο, μειώνοντας σε 46-45.

