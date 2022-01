Ο Παναθηναϊκός υπέστη ακόμα μία βαριά ήττα στη φετινή Euroleague, αυτή τη φορά από την ΤΣΣΚΑ με 98-74 στο ΟΑΚΑ, για την 20η αγωνιστική.

Οι πράσινοι παρουσίασαν σε αρκετά σημεία του αγώνα εικόνα “διάλυσης” στο παρκέ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να κάνει ό,τι θέλει στο ΟΑΚΑ και να φτάνει δια περιπάτου στην τελική επικράτηση.

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός μόνο στην πρώτη περίοδο, όταν και προηγήθηκε με 20-17. Στη συνέχεια, όμως, κατέρρευσε, δεχόμενος ένα αδιανόητο 23-0, το οποίο επέτρεψε στην ΤΣΣΚΑ να ξεφύγει με 20 πόντους (20-40) και να “καθαρίσει” την υπόθεση νίκη πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Διασυρμός για τους πράσινους, οι οποίοι δεν μπορέσαν καν να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, όταν όλα είχαν κριθεί. Μοναδική δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, η ταλαιπωρία με τον κορονοϊό, με τους πράσινους να μην μπορούν να προπονηθούν όπως θα ήθελαν.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Γκριγκόνις με 19 πόντους, ωστόσο κορυφαίος ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ. Ο Ιταλός γκαρντ σημείωσε 17 πόντους, έχοντας 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 1/1 βολή στα 22’28” που βρέθηκε στο παρκέ. Ακόμα είχε 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ, συγκεντρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκαν ο Πέρι με 15 πόντους κι ο Παπαπέτρου με 16 πόντους. Σε κάκιστη βραδιά βρέθηκαν οι Μέικον και Νέντοβιτς, με τον Δημήτρη Πρίφτη να δίνει χρόνο συμμετοχής στον νεαρό Αβδάλα και τον Καββαδά.

A dominant display on the road for @cskabasket #EveryGameMatters