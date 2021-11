Ο Παναθηναϊκός “έσπασε” έστω και δύσκολα το σερί 5 ηττών του στη Euroleague, φέρνοντας παράλληλα την πρώτη ήττα της Ζενίτ μετά από 5 αναμετρήσεις. Με πρωταγωνιστές τους Παπαγιάννη και Νέντοβιτς, το “τριφύλλι” επικράτησε μέσα στο ΟΑΚΑ, σε ματς για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός -προερχόμενος από την εκτός έδρας νίκη του επί του Ολυμπιακού- ανέβασε το σερί του στο 3-9, ρίχνοντας το ρεκόρ της Ζενίτ στο 8-4.

Κορυφαίος για τους “πράσινους” ο Γιώργος Παπαγιάννης, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους με 8/9 δίποντα, 2/6 βολές, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη και 4 τάπες. 18 πόντους και με ένα τρομερά κρίσιμο τρίποντο (από τα 4 που πέτυχε) σημείωσε ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Στους 4 πόντους με 2 εύστοχες βολές στο φινάλε έμεινε ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Από την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεχώρισαν οι Λόιντ (15 πόντοι με 2/5 τρίποντα), Φράνκαμπ (14 πόντοι με σημαντική παρουσία στην 4η περίοδο) και Κουζμίνσκας (13 πόντοι, έχοντας “δυνατή” εικόνα στην επανάληψη).

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα άστοχο ξεκίνημα, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Ζενίτ -έχοντας πολύ καλή άμυνα- και έφτασε σε ένα 12-0 με πέντε πόντους του Μίκι. Το πρώτο καλάθι των “πρασίνων” ήρθε μετά από σχεδόν πέντε αγωνιστικά λεπτά, με το τρίποντο του Σαντ-Ρος. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχασαν τη συγκέντρωση τους, αλλά το τρίποντο -με μια βολή- του Νέντοβιτς μείωσε τη διαφορά στους 5 (11-16).

Ο Νέντοβιτς έδειξε να βρίσκει ρυθμό, αλλά Λόιντ και Μίκι κράτησαν την Ζενίτ σε… κυρίαρχη θέση. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 8 πόντους (15-23 έδειξε ο πίνακας του ΟΑΚΑ).

