Ο Βασίλιε Μίσιτς αναδείχθηκε MVP της φετινής σεζόν στην Euroleague. Ο Σέρβος γκαρντ πραγματοποίησε μία τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Εφές, παίρνοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη από τον Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα.

Ο Μίσιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, μέτρησε 16,3 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ ανά ματς σε κανονική διάρκεια και πλέι οφ, ενώ είχε 17 βαθμούς στο ranking μέσο όρο.

Πρόκειται για το καλύτερο παράδειγμα του ρητού “όποιος δουλεύει, ανταμείβεται”, με τον Σέρβο γκαρντ να παρουσιάζεται κάθε χρόνο όλο και καλύτερος, έχοντας μετατραπεί από έναν ρολίστα, σ’ έναν σούπερ σταρ που κάνει τα πάντα στο παρκέ.

The EuroLeague’s 2020-21 season MVP…



A STUNNING campaign from Vasilije Micic 👏 pic.twitter.com/qUO9RC9SaD