Euroleague: “Προσοχή για τον κίνδυνο Παπανικολάου” (video)

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει βρει το χέρι του στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού και κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ήταν από τους πρωταγωνιστές στη νίκη της ομάδας του.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 2/4 τρίποντα στο ματς και το φετινό ποσοστό του πλησιάζει το 50%, με τη Euroleague να εκπέμπει… σήμα κινδύνου προς τους αντιπάλους του.

Στα social media της διοργανώτριας αρχής “ανέβηκε” ένα video με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου του Ολυμπιακού με τίτλο “Κίνδυνος”, το οποίο και καλεί άπαντες να προσέξουν τον “καυτό” παίκτη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

DANGER Time ❗



When Kostas Papanikolaou gets going. look out! pic.twitter.com/TgKXBhnh5o