H σεζόν στη Euroleague μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά κάποια βραβεία απονεμήθηκαν κανονικά από την διοργανώτρια αρχή, με την Εφές Αναντολού να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στον τομέα του μάρκετινγκ.

Η Αναντολού Εφές θα προτιμούσε να είχε ολοκληρωθεί η σεζόν και να κατακτούσε το τρόπαιο της Euroleague, καθώς βρισκόταν, μόνη, στην πρώτη θέση, όταν αποφασίστηκε η αναστολή των δραστηριοτήτων ελέω κορονοϊού. Την Τετάρτη (1/7), πάντως οι διοικούντες τον τουρκικό σύλλογο έλαβαν μία ευχάριστη είδηση, καθώς η διοργανώτρια Αρχή του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανακοίνωσε πως το βραβείο “Marketing Awards” καταλήγει στην Εφές!

Στη δεύτερη θέση ο Ερυθρός Αστέρας και στην τρίτη η συμπολίτισσα της Αναντολού Εφές, Φενερμπαχτσέ.

Η Euroleague έλαβε υπ’ όψη στη βαθμολογία τις ενέργειες των συλλόγων κατά τη διάρκεια του “lock down” λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, διάστημα στο οποίο το τμήμα μάρκετινγκ της Αναντολού Εφές αποδείχτηκε ιδιαίτερα δραστήριο, με καμπάνιες και διάδραση με το φίλαθλο κοινό της. Κυρίως, η Αναντολού Εφές επιβραβεύτηκε γιατί οι αριθμοί της στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν ιδιαιτέρα υψηλοί.

Η Εφές άφησε στην δεύτερη θέση τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος γιόρτασε την 75η επέτειό του με την καμπάνια “Together we Stand, together we can”. ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Φενερμπαχτσέ, η οποία χάρη στην βοήθεια της Beko, βασικού χορηγού της, εκπόνησε το πρόγραμμα «Eat like a pro», στο οποίο βοήθησε τον κόσμο να μάθει να ζει και να τρώει πιο υγιεινά.