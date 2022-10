Ο Αϊζάια Κορντινιέ πραγματοποίησε ένα τρομακτικό κάρφωμα μπροστά στον γίγαντα Έντι Ταβάρες και βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γάλλος γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια ισοπέδωσε τον καλύτερο αμυντικό της Euroleague και σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες, προσφέροντας την πιο εντυπωσιακή φάση της πέμπτης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις της εβδομάδας:

Here are the Top 10 Plays of Round 5🤩



‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/IhC9G6R6pB