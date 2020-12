Europa Conference League: Οι λεπτομέρειες για τη νέα διοργάνωση – Στα Τίρανα ο πρώτος τελικός!

Η UEFA γνωστοποίησε όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής της διοργάνωσης.

Το Europa Conference League θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2021-22, με τους αγώνες του να γίνονται κάθε Πέμπτη με ώρες διεξαγωγής τις 19:45 και 22:00.

Στη φάση των ομίλων θα λάβουν μέρος 32 ομάδες χωρισμένες σε 8 γκρουπ των τεσσάρων και θα προκύψουν όλες από προκριματικά.

Οι 17 από τις ομάδες θα προέρχονται από το κεντρικό μονοπάτι, οι 5 θα προκριθούν από το μονοπάτι των πρωταθλητών, ενώ οι υπόλοιπες 10 θα είναι όσες αποκλειστούν από τα playoffs του Europa League.

Από κάθε όμιλο του Europa Conference League θα προκριθούν οι δύο πρώτες. Η 1η θα περνάει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και η 2η να αντιμετωπίζει μία εκ των τρίτων των ομίλων του Europa League.

Ο τελικός της πρώτης διοργάνωσης θα λάβει χώρα στη National Arena των Τιράνων στις 25 Μαΐου του 2022.

1ος προκριματικός: 8 και 15 Ιουλίου

2ος προκριματικός: 22 και 29 Ιουλίου

3ος προκριματικός: 5 και 12 Αυγούστου

Playoffs: 19 και 26 Αυγούστου

Φάση ομίλων: 16 και 30 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου, 4 και 25 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου

Πρώτος γύρος των νοκ άουτ: 17 και 24 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 10 και 17 Μαρτίου

Προημιτελικά: 7 και 14 Απριλίου

Ημιτελικά: 28 Απριλίου και 5 Μαΐου

Τελικός: 25 Μαΐου

🏆 The Europa Conference League will launch next season.



🇦🇱 🏟️ The #UEFAExCo has announced the competition’s first final will be at Albania’s new National Arena in Tirana in 2022!