Ο Χουάνγκ Ιν-μπομ και ο Κόνραντ Ντε λα Φουέντε βρίσκονται για πρώτη φορά μεταξύ των επιλογών του Κάρλος Κορμπεράν για το παιχνίδι Απόλλων Λεμεσού – Ολυμπιακός στα play off του Europa League.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Κύπρο και στην αποστολή για το ματς βρίσκονται και τα δύο τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται την Πέμπτη (18/8, 20.00, Cosmote TV, επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ) στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα play offs του Europa League.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Τετάρτης (17/8), ο Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χασάν, Χουάνγκ, Κίτσος, Ντε Λα Φουέντε, Κούντε, Κούτρης, Εμβιλά, Μανωλάς, Μασούρας, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Ραντζέλοβιτς, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ζίνκερναγκελ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. / The squad players selected ahead of the match against @APOLLONOFFICIAL. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/4JUfhiFqYo