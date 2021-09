Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκε η αναμέτρηση της Λέστερ με τη Νάπολι στην Αγγλία, για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Λέστερ και Νάπολι αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europa League. Ωστόσο, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στιγματίστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν πριν και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, οι οπαδοί της Νάπολι προσπάθησαν να πλησιάσουν προς τις κερκίδες που ήταν οι οπαδοί της Λέστερ και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία, ενώ αρκετοί κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τους γηπεδούχους, ορμώντας με ζώνες στα χέρια.

Few Leicester lads storming the away end after Napoli ultras attack the family stand with belts. 😳 pic.twitter.com/XdhQNEHWGM