Βαλβέρδε για Μεντιλίμπαρ και Ολυμπιακό: «Εκπληκτικό αυτό που έκανε ο ίδιος και η δεύτερη ομάδα μου»

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε σχολίασε την πρόκριση των “ερυθρολεύκων” στον τελικό του Conference League και “αποθέωσε” τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Twitter, ο Ερνέστο Βαλβέρδε “αποθέωσε” τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βάζοντας -αρχικά- το μήνυμα “Μόνο ερυθρόλευκοι” στα ελληνικά!

“Ήταν εξαιρετικός. Εκπληκτικό αυτό που έκανε. Ειδικά για κάποιον όπως εγώ, που ο Ολυμπιακός είναι το δεύτερο κλαμπ μου μετά την Αθλέτικ. Χωρίς καμία αμφιβολία. Για την ομάδα αυτή η επιτυχία είναι κάτι το εκπληκτικό. Ειδικά τώρα που συνέβη με τον “Μέντι”, είναι ότι καλύτερο!”, τόνισε ο Ερνέστο Βαλβέρδε, εκφράζοντας τη χαρά του για την επιτυχία του Ολυμπιακού και του φίλου του.

Μονο ερυθρόλευκοι.



