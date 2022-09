Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναντ στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Europa League, με τον Κάρλος Κορμπεράν να έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Ο προπονητής των “ερυθρόλευκων” επέλεξε τριάδα στην άμυνα για το Ναντ – Ολυμπιακός και δίνει φανέλα βασικού στον Παναγιώτη Ρέτσο, που αποτέλεσε ένα από τα τελευταία μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικοί είναι και οι Μπιέλ, και Ουί Τζο Χουάνγκ, με τον έτερο Χουάνγκ να μένει στον πάγκο, όπως και ο Γιουσέφ Ελαραμπί.

Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Μανωλάς, Ρέτσος, Άβιλα, Κούντε, Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Μασούρας, Ουί Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ναντ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @FCNantes is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #FCNOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/9xQqxwNang