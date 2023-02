Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, στον αγώνα ρεβάνς για τα play offs του Europa League (2-2 το πρώτο ματς) και οι οπαδοί της ετοίμασαν ειδικό σύνθημα με τον Λιονέλ Μέσι.

Με τις φήμες για επιστροφή του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, να μην επιβεβαιώνοντας μέχρι στιγμής, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκαν την ευκαιρία να… πικάρουν τους αντιπάλους τους.

«Ο Μέσι δεν θα επιστρέψει ποτέ, ο Μέσι δεν θα επιστρέψει ποτέ, ο Μέσι δεν θα επιστρέψει ποτέ», ακούγεται να φωνάζουν σε video που έχει ήδη γίνει viral στα social media.

On my way to Old Trafford, the way that I know I’ll be on time (taxis hard to get)#Euroleague pic.twitter.com/c3aIsPhlvz