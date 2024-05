Euroleague: Ο Ματίας Λεσόρ στα καλύτερα καρφώματα του Απριλίου

H Εuroleague επέλεξε ένα κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ στα 10 καλύτερα για τον Απριλίο.

Συγκεκριμένα ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται μέσα στο top 10 των καρφωμάτων της Euroleague για τον Απρίλιο, με τον μπακετμπολίστα του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στην θέση επτά.

Συγκεκριμένα η τρομερή προσπάθεια του Γάλλου στην αναμέτρηση απέναντι στην Μακάμπι για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, ήταν αρκετά εντυπωσιακή και δεν γινόταν να μείνει εκτός δεκάδας.

