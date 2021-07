Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Λονδίνου έχει ιδρύσει τη δική της ομάδα στην Αγγλία από το 2015 και τη νέα σεζόν θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο φημισμένο FA Cup.

Η αρχαιότερη διοργάνωση του κόσμου, το Κύπελλο Αγγλίας, ανακοίνωσε 16 συλλόγους που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο θεσμό και ανάμεσά τους βρίσκεται και το όνομα του St. Panteleimon F.C.

Ο Άγιος Παντελεήμονας αγωνίζεται στο «Queen Elizabeth II Stadium», χωρητικότητας 2.500 θέσεων και η ομάδα αποτελείται κυρίως από Έλληνες και Κύπριους ποδοσφαιριστές.

