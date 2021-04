Άμεση ήταν η αντίδραση της FIFA, μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης της European Superleague, με την συμμετοχή 12 ομάδων (Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Τότεναμ) και την γνωστοποίηση ότι ξεκινά το προσεχές καλοκαίρι. Για τιμωρία αποκλεισμού ομάδων και παικτών από διεθνείς διοργανώσεις, αν συμμετάσχουν στην «κλειστή» λίγκα κάνει λόγο η UEFA.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA), με αφορμή την ανακοίνωση ίδρυσης της European Superleague, όπως ονομάζεται η κλειστή λίγκα με συμμετοχή 12 ομάδων της Γηραιάς Ηπείρου, τονίζοντας πως απορρίπτει οποιαδήποτε «αποσχιστική τάση», ενώ η UEFA επανέλαβε τις προειδοποιήσεις τις για τιμωρίες αποκλεισμών από τις διοργανώσεις της.

«Κατόπιν πολλών αιτημάτων από ΜΜΕ και όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές, η FIFA επιθυμεί να ξεκαθαρίσει ότι στέκεται άτεγκτη υπέρ της αλληλεγγύης στο ποδόσφαιρο και του μοντέλου αναλογικού διαμοιρασμού που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ως άθλημα, ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον η ανάπτυξη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι η βασική αποστολή της FIFA.

Κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τα καταστατικά μας, κάθε ποδοσφαιρική διοργάνωση, είτε εθνική, τοπική ή παγκόσμια, πρέπει πάντα να αντανακλά τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης, της ανοιχτής συμμετοχής, της ακεραιότητας, της αναλογικής οικονομικής ενίσχυσης. Επιπλέον, οι διοικητικοί φορείς του ποδοσφαίρου θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα, αθλητικά και διπλωματικά μέσα για να διασφαλίσουν ότι αυτά θα τηρηθούν. Με αυτό το υπόβαθρο, η FIFA μπορεί μόνο να εκφράσει την απόρριψη μιας “κλειστής ευρωπαϊκής αποσχιστικής λίγκας”, εκτός της δομής του διεθνούς ποδοσφαίρου, που δεν σέβεται τις προαναφερθείσες αρχές.

Η FIFA πάντα στέκεται υπέρ της ενότητας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές των έντονων συζητήσεων σε ήρεμο, εποικοδομητικό και ισορροπημένο διάλογο, για το καλό το παιχνιδιού και στο πνεύμα της αλληλεγγύης και του ευ αγωνίζεσθαι. Η FIFA φυσικά θα κάνει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να συνεισφέρει σε έναν εναρμονισμένο δρόμο προς τα εμπρός για το γενικό συμφέρον του ποδοσφαίρου».

Η θέση της UEFAεπίσης είναι αμείλικτη και συμπυκνώνεται στο εξής: «Κάθε σύλλογος και παίκτης που συμμετέχει στη Super League μπορεί να αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο» όπως μετέφερε μέσω ανάρτησής του στα social media ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

