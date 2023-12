Η FIFA γνωστοποίησε τους τρεις υποψήφιους για την ανάδειξη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 2023, με τους Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ να διεκδικούν το βραβείο.

Η FIFA δημοσίευσε τους τρεις ποδοσφαιριστές που είναι υποψήφιοι για την κατάκτηση του «The Best», με τα ονόματα των Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι οι φιναλίστ.

Συνολικά 12 παίκτες βρέθηκαν να διεκδικούν το βραβείο, ωστόσο τρεις προκρίθηκαν στον… τελικό, μέσα από ψηφοφορία μιας ειδικής επιτροπής αποτελούμενη από προπονητές, αρχηγούς και δημοσιογράφους.

#TheBest FIFA Men’s Player Finalists!



🇳🇴 Erling Haaland

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇦🇷 Lionel Messi



