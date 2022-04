Η «Corriere dello Sport» αναφέρεται σε μια… έμπνευση της FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με σκοπό να περιορίσει την υπερβολική σπατάλη χρόνου και τις καθυστερήσεις των ποδοσφαιριστών.

Όπως αναφέρει η έγκυρη ιταλική εφημερίδα, η FIFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο χρόνος διάρκειας των αγώνων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Πιο συγκεκριμένα, η FIFA σκέφτεται να παρατείνει τη διάρκεια των αγώνων, προσθέτοντας δέκα λεπτά στο 90λεπτο, (100 συνολικά) σε μια προσπάθεια να περιορίσει την υπερβολική σπατάλη χρόνου και τις καθυστερήσεις που μπορούν να προκληθούν είτε σκόπιμα, είτε και για άλλους λόγους.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, στο παρελθόν έχει γίνει έρευνα σχετικά με τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού που έδειξε ότι το παιχνίδι σταματά πολύ συχνά σε κάποια ματς.

Για παράδειγμα, ο Άγιαξ ηττήθηκε με 1-0 στο Champions League από την Μπενφίκα τον περασμένο μήνα εντός έδρας και αποκλείστηκε στη φάση των «16». Ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού ήταν μόλις 54 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UEFA.

