Συγκλονιστικά σε εξέλιξη ήταν τα παιχνίδια στα ημιτελικά του Final Four της Euroleague στο Βελιγράδι και κρίθηκαν στην τελευταία φάση του αγώνα, με την Αναντολού Εφές να επικρατεί του Ολυμπιακού και τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει την έκπληξη κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Με τα ματς να είναι ντέρμπι και “κλειστά” μέχρι το φινάλε, υπήρξε μάλιστα και μία απίστευτη σύμπτωση, αφού λίγα λεπτά πριν τη λήξη είχαν ακριβώς το ίδιο σκορ στο ίδιο δευτερόλεπτο.

Πιο συγκεκριμένα, με 3:38 να απομένουν για την ολοκλήρωση και των δύο ημιτελικών, το σκορ τόσο στο Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές, όσο και στο Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ήταν 70-73.

Same time. Same result. Same occasion. EuroLeague Final Four is truly a magical event 😵‍💫🤯 pic.twitter.com/xoTXuPuDhD