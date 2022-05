Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την έκπληξη στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague και επικράτησε με 86-83 της Μπαρτσελόνα, αφήνοντας εκτός τελικού την ομάδα που κατέκτησε την κορυφή στην κανονική διάρκεια της σεζόν.

Οι Καταλανοί ήταν ξεκάθαρο φαβορί στο ματς και προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά πόντων στο πρώτο ημίχρονο, όμως ένα τραγικό τρίτο δεκάλεπτο, έφερε την ανατροπή των “μερένγκες” και τη νίκη τους στο ματς. Τα τελευταία λεπτά ήταν πάντως “θρίλερ”, με τις δύο ομάδες να βάζουν μεγάλα σουτ, αλλά την Μπαρτσελόνα να χάνει ένα κρίσιμο ριμπάουντ σε βολές του Γιουλ, το οποίο και έβαλε… ταφόπλακα στις ελπίδες της για πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

Τέσσερις πόντους με 9 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα είχε ο Νικ Καλάθης, με πρώτο σκόρερ για την Μπαρτσελόνα, τον Μίροτιτς με 26 πόντους. Φοβερός Γιαμπουσέλε με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε και τους Κοζέρ και Γιουλ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Θα διεκδικήσει έτσι το τρόπαιο της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές, ενώ στον μικρό τελικό ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.

