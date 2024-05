Final Four 2024: Η άφιξη του Ολυμπιακού στο Βερολίνο και η ανάρτηση της Euroleague με σκάκι

Η ομάδα του Ολυμπιακού έφτασε στο Βερολίνο ενόψει του Final Four για την Euroleague, με την ομοσπονδία μάλιστα να κάνει μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού μετά από το ταξίδι τους θα καταλύσουν στο ξενοδοχείο το οποίο θα διαμείνουν τις επόμενες ημέρες, με την Euroleague να δημοσιεύει ορισμένες στιγμές από την παρουσία των Πειραιωτών.

The Reds are in Berlin 🇩🇪@Olympiacos_BC pic.twitter.com/x89Kramtb3