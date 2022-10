Είναι πλέον κοινά αποδεκτό, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του NBA, αλλά δεν είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος, αφού σύμφωνα με τη λίστα του Forbes βρίσκεται στην 4η θέση για το 2022.

Το γνωστό οικονομικό περιοδικό δημοσίευσε τα έσοδα των κορυφαίων παικτών του NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να έβγαλε το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 86,5 εκατομμυρίων ευρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη κι έτσι όμως, είναι τέταρτος στη λίστα πίσω από τους Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ, με τον “Βασιλιά” του NBA να… επιβεβαιώνει τον τίτλο του με έσοδα 124,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

1. Λεμπρόν Τζέιμς 124,5 εκατ. ευρώ

2. Στεφ Κάρι 95,1 εκατ. ευρώ

3. Κέβιν Ντουράντ 88 εκατ. ευρώ

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο 86,5 εκατ. ευρώ

5. Ράσελ Ουέστμπρουκ 82,1 εκατ. ευρώ

6. Κλέι Τόμπσον 60,6 εκατ. ευρώ

7. Ντάμιαν Λίλαρντ 60,5 εκατ. ευρώ

8. Τζέιμς Χάρντεν 53 εκατ. ευρώ

9. Πολ Τζορτζ 51 εκατ. ευρώ

10. Τζίμι Μπάτλερ 49,7 εκατ. ευρώ

Highest-Paid NBA Players 2022: LeBron James Keeps Pushing Up The Earnings Record https://t.co/Iy0f1ezNY7 by @thebrettknight pic.twitter.com/vdNLYgKl8i