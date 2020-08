Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Grand Prix της Βαρκελώνης. Νίκη και… “σπάσιμο” ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ από τον Βρετανό πιλότο της Mercedes.

Μια… άνετη νίκη (την 4η φετινή του) πανηγύρισε στο Grand prix της Βαρκελώνης ο Λιούις Χάμιλτον. Ο έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε την 88η «καρό σημαία» της καριέρας του, 23 δευτερόλεπτα μπροστά από την Red Bull του Μαξ Φερστάπεν και ετοιμάζεται να «σπάσει» το απόλυτο ρεκόρ των 91, που κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Βρετανός «πιλότος» πάντως, ξεπέρασε τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 σε μια άλλη κατηγορία, καθώς ανέβηκε στο βάθρο για 156η φορά, αφήνοντας πίσω του τον «Σούμι», με 155.

Όπως αναφέραμε, τη δεύτερη θέση στο ισπανικό GP πήρε ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας με Mercedes.

Εγκατέλειψε ο Σαρλ Λεκλέρκ, απογοητεύοντας τους φίλους της Ferrari.

There’s no stopping @LewisHamilton today!



The Mercedes driver seals his 4️⃣th win of 2020 👏 Verstappen takes second, Bottas finishes third

#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

RECORD BREAKER 👏



156 F1 podiums for @LewisHamilton



He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA — Formula 1 (@F1) August 16, 2020

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n — Formula 1 (@F1) August 16, 2020