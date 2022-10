Ο Φερνάντο Αλόνσο τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες της Formula 1 και έχασε τη θέση του από τη βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα της κατάταξης στο Grand Prix των ΗΠΑ.

H Alpine F1 του Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε στην 7η θέση, αλλά η Haas κατέθεσε ένσταση εναντίον τους, για μη ασφαλή επιστροφή στην πίστα μετά τη σύγκρουση με τον Λανς Στρολ.

Οι αγωνοδίκες της Formula επιβεβαίωσαν έτσι μέσω video ότι ο Ισπανός πρωταθλητής έφθασε στα πιτ, χωρίς το δεξί του καθρέπτη κι έτσι τον τιμώρησαν με ποινή 30 δευτερολέπτων, η οποία και τον… έστειλε στη 15η θέση. Ο Φέτελ βρέθηκε έτσι 7ος, με τους Τσουνόντα και Οκόν να “κλείνουν” τελικά την κορυφαία δεκάδα στο Grand Prix των ΗΠΑ.

UPDATED TOP 10



Following Fernando Alonso’s post-race penalty, here’s how we finished in Texas#USGP #F1 pic.twitter.com/WI0qAs1p46