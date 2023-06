Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull του κάνουν… περίπατο και τη φετινή σεζόν στη Formula 1, πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη και 6η συνολικά, νίκη τους για το 2023, στο Γκραν Πρι του Καναδά.

Ξεκινώντας από την pole position, ο Φερστάπεν δεν δυσκολεύτηκε να διατηρήσει από την αρχή μέχρι το τέλος το προβάδισμά του και να φθάσει σε μία εύκολη νίκη στον Καναδα. Πίσω του έμεινε ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes.

Ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Λεκλέρ και Σάινθ, ενώ έκτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με την έτερη Red Bull. Στην πρώτη 10άδα βρέθηκαν επίσης οι Άλμπον, Οκόν, Νόρις (εξαιτίας ποινής, ο Στρολ πήρε τους βαθμούς του) και Μπότας.