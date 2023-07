Ο Μαξ Φερστάπεν κάνει μία τρομακτική σεζόν στη φετινή Formula 1 και η Red Bull του τερμάτισε στην πρώτη θέση και στο Σίλβερστον, όπου ο παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη.

Στο βρετανικό Γκραν Πρι της Formula 1, ο Φερστάπεν χρειάστηκε να δώσει “μάχη” με τον Λάντο Νόρις της McLaren, αλλά με πιο σωστή τακτική στα ελαστικά του, κατάφερε να φθάσει στην 6η διαδοχική του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, χαρίζοντας και το 11/11 στη Red Bull.

Ο Νόρις από την πλευρά του επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της Mclaren με τη δεύτερη θέση στο Σίλβερστον, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes συμπλήρωσε το βάθρο του αγώνα, κατακτώντας την τρίτη θέση.

