Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε άλλη μία νίκη στη φετινή σεζόν της Formula 1, καθώς επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση στο Γκραν Πρι της Βρετανίας, αν και χρειάστηκε να τρέξει τον τελευταίο γύρο με τρεις ρόδες, αφού το ένα λάστιχο του μονοθεσίου του κλάταρε και διαλύθηκε.

Σε επίδειξη δύναμης του Λιούις Χάμιλτον εξελίχθηκε ο τέταρτος φετινός αγώνας της Formula 1, που έγινε σήμερα (2/8) στην πίστα του Σίλβερστοουν. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε από την εκκίνηση ως τον τερματισμό στο γκραν πρι της Βρετανίας και πήρε την τρίτη διαδοχική νίκη του και 87η συνολικά στην καριέρα του, παρά το γεγονός ότι το ελαστικό του κλάταρε στον τελευταίο γύρο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull ενώ τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari. Σκασμένο ελαστικό είχε και ομόσταυλος του Χάμιλτον στη Mercedes, Βαλτέρι Μπότας που τερμάτισε στην 11η θέση.

