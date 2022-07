Για έναν ακόμη αγώνα της φετινής Formula 1, η Ferrari αντιμετωπίζει πρόβλημα σε Γκραν Πρι στο οποίο τα πηγαίνει εξαιρετικά, με τον Σαρλ Λεκλέρκ να εγκαταλείπει τον αγώνα και τη Γαλλία.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari έφυγε στη στροφή 11 με φουλ ταχύτητα και οδήγησε τη Ferrari του στον τοίχο, αποφεύγοντας πάντως τα χειρότερα από τη σύγκρουση.

Ο ίδιος ο Λεκλέρκ έκανε λόγο για πρόβλημα στο πεντάλ του γκαζιού και το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψει τον αγώνα της Formula 1 στη Γαλλία, ενώ οδηγούσε την κούρσα μέχρι εκείνη τη στιγμή, στο 19ο γύρο του γαλλικού Γκραν Πρι.

LAP 18/53



CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!



The Ferrari driver hits the wall at Turn 11!#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc