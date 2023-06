Το Γκραν Πρι της Formula 1 στην Ισπανία δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντός πίστας, με τον Φερστάπεν να φθάνει σε μία ακόμη εύκολη νίκη, αλλά εκτός αυτής η Σακίρα και πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές “κέρδισαν” τα φώτα.

Ειδικά η Σακίρα κατάφερε να γίνει viral την ώρα του αγώνα, ενώ ακόμη και η τηλεοπτική μετάδοση της Formula 1, έκανε… κοντινό στην εντυπωσιακή Κολομβιανή τραγουδίστρια.

Από εκεί και πέρα, το “παρών” έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λαπόρτ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρις Τζέιμς της Τσέλσι και ο Μπουσκέτς της Μπαρτσελόνα.