Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει αντίπαλο ούτε στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και φρόντισε να το αποδείξει και στην Ουγγαρία. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull έφτασε στη νίκη για έβδομη σερί φορά, κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του τρίτου σερί πρωταθλήματος. Η Red Bull έσπασε το ρεκόρ διαδοχικών νικών της ιστορίας με τη 12η σερί.

Όλα έδειχναν ότι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος, θα μπορούσε να βάλει δύσκολα στον Φερστάπεν, ωστόσο ο Βρετανός πιλότος τα… έκανε θάλασσα στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής να πάρει από τον πρώτο γύρο τα ηνία του αγώνα και να μην κοιτάξει ποτέ ξανά πίσω του.

Στη δεύτερη θέση πλασαρίστηκε ο Νόρις με Μακλάρεν, κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ.

