Formula 1: Νικητής ο Λάντο Νόρις στη Σιγκαπούρη

Την τρίτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις στη Σιγκαπούρη. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren πήρε με άνεση την πρώτη θέση και έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις οδήγησε από την αρχή ως το τέλος τον 18ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1 και κατέκτησε την πρώτη θέση χωρίς ουσιαστικά να απειληθεί καθόλου, αν και δύο φορές κινδύνεψε -από δικά του λάθη- να χτυπήσει στον τοίχο.

Ο Νόρις μείωσε λίγο ακόμη τη διαφορά του από τον κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο της κατάταξης, Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull τερμάτισε δεύτερος, μπροστά από την έτερη McLaren του Αυστραλού Οσκαρ Πιάστρι.

LANDO NORRIS WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX 🤩



The McLaren driver takes a brilliant lights-to-flag victory 💪 Max Verstappen comes home in second place. Oscar Piastri takes the final podium place 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UejoVb7EF5